IHS Markit/JPMorgan: PMI composto global cai de 52,4 em agosto a 52,1 em setembro

05/10/2020 | 12:37



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global recuou de 52,4 em agosto a 52,1 em setembro, informaram a IHS Markit e o JPMorgan. Segundo análise das instituições, apesar da leve queda no indicador, a economia global continuou em seu caminho para a recuperação, com indícios de melhora no mercado de trabalho.

O PMI do setor de serviços caiu de 52 para 51,6 na mesma base comparativa. Nesse caso, os ganhos foram liderados por Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, enquanto o Japão teve a oitava baixa mensal consecutiva. Para Olya Borichevska, economista global do JP Morgan, o resultado coloca a atividade econômica do planeta em ritmo para "sustentar a retomada, sobretudo se o processo de reabertura continuar no quarto trimestre, como esperado".