Whindersson Nunes aparece em vídeo ao lado de influenciadora e fãs especulam romance

05/10/2020 | 12:10



Whindersson Nunes agitou as redes sociais ao aparecer ao lado da influenciadora Maria Clara Tavares em um vídeo do Tik Tok, no qual os dois dublam um áudio sobre duas amigas que falam sobre estarem apaixonadas por um homem. Até aí, nada demais, né? Mas o vídeo foi o suficiente para que os fãs do humorista começassem a shippá-lo com Maria Clara!

O vídeo começa com Whindersson interpretando a seguinte fala:

- Tô apaixonada por você e a Julia também, minha amiga. Né, Julinha? Ela acha você um gato.

Maria, que tem mais de sete milhões de seguidores na rede social, responde:

- Um gostoso.

Os internautas, é claro, não deixaram de comentar a parceria inesperada;

Gente, que rolê aleatório [risos] amei, comentou uma seguidora;

Não entendi, vai ser o novo casal? Alguém pode me explicar o que está acontecendo?, questionou outro;

Shippei e saí correndo!, revelou uma terceira;

Porque eu estou shippando eles agora? [risos], desabafou outro fã.