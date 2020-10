Rebel Wilson revela que falta perder três quilos para atingir o seu peso ideal

05/10/2020 | 12:10



Rebel Wilson, que afirmou que era paga para continuar gorda, tem dividido com seus seguidores o seu processo de emagrecimento. Agora, por meio do Instagram, a atriz revelou que falta perder apenas três quilos para atingir a sua meta.

Na rede social, ela compartilhou uma foto após uma caminhada e, na legenda, disse o seguinte:

Feliz domingo, todo mundo! Me preparando para uma ótima semana. Essa semana foi super ocupada, mas eu acordei super cedo três vezes (às seis da manhã) e fiz uma caminhada... até fiz algumas corridas de 100 metros para aumentar ainda mais a frequência cardíaca (embora minha corrida seja provavelmente a corrida lenta de outra pessoa). Mas me senti orgulhosa de mim mesma e agora apenas três quilos de distância do meu peso ideal!

Depois, Rebel mostrou que, mesmo adotando novos hábitos, ela tem direito a um docinho de vez em quando!

Mas lembrem-se, meninas, vocês ainda precisam cuidar de si mesmas (eu só faço isso com comida agora apenas uma ou duas vezes por semana...). E substitua os banhos de espuma em noites alternadas.

Por fim, ela ainda postou outras duas fotos. Em uma delas, uma selfie, ela escreveu na legenda:

Apenas me chame de: Amy em forma.