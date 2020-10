Anitta e Anahí interagem no Instagram e fãs torcem por parceria

05/10/2020 | 12:10



Os fãs de Anita e do RBD estão indo à loucura depois que a cantora brasileira e a mexicana Anahí interagiram no Instagram!

A funkeira, que está com grande visibilidade na América Latina, resolveu divulgar em seu Instagram a live que o grupo está prestes a realizar, marcando os integrantes que participarão do evento.

Maitê Perroni republicou a postagem de Anitta e escreveu: Te esperamos, levantando suspeitas de uma possível parceria de Anitta com o grupo.

Logo em seguida, Anahí seguiu a brasileira no Instagram e reforçou ainda mais as suspeitas dos fãs. Para completar, as duas trocaram mensagens.

Anitta muito obrigada. Você é o máximo, disse Anahí.

E a brasileira respondeu:

Linda. Mal posso esperar para ver tudo.

Após a troca, Anahí ainda publicou um vídeo ao som de Enséñame, uma das músicas preferidas de Anitta, que já até fez um cover da canção.

No Twitter, os internautas logo passaram a especular que além de uma parceria entre Anitta e o RBD, a cantora também poderia fazer uma participação especial na live virtual, marcada para o dia 26 de dezembro.

Veja alguns dos comentários abaixo:

Já pensou a Anitta substitui a Dulce na live do RBD?

O auge vai ser se a Anitta aparecer na live do RBD.

Anitta, a responsabilidade de tirar a Anahí da aposentadoria está nas suas mãos.

Ainda não se sabe se tudo não passou de uma interação espontânea ou as artistas estão mesmo planejando algum projeto juntas. Mas os fãs mais atentos logo notaram também que Anitta e Danna Vasquez, assessora de imprensa de Anahí, também passaram a se seguir no Instagram, deixando mais pistas sobre o que pode acontecer em breve.

Pose inusitada

Para completar, Anitta ainda deu o que falar por conta da foto abaixo divulgada no Instagram. A cantora surpreendeu com a pose para lá de diferente e recebeu comentários dos seguidores sobre o ensaio fotográfico.

Quando eu pulo e percebo que esqueci do paraquedas, brincou um seguidor.

Eu na ioga matinal, disse outro.

Quando eu estou com dor nas costas, escreveu um terceiro.