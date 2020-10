Danielle Winits lidera o Dança dos Famosos após dançar forró - e programa traz participantes sem máscara pela primeira vez

05/10/2020 | 12:10



No último domingo, dia 4, rolou mais um Dança dos Famosos! Dessa vez, as participantes Danielle Winits, Lucy Ramos, Luiza Possi, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana e Guta Stresser tiveram que dançar forró. Quem pegou o primeiro lugar foi Dani Winits, seguida de Lucy e Luiza. Ao celebrar a vitória, a atriz disse:

- Eu nunca havia dançado forró na minha vida! Então, para mim, era: Ou eu aprendo ou eu aprendo!. A minha emoção foi o retrato do que esse quadro representa na minha vida, representa meu comprometimento com o tamanho da minha admiração e da minha gratidão pelo trabalho, não apenas físico como emocional, que o meu parceiro Fernando Schellenberg tem feito comigo desde o primeiro dia.

já Lucy Ramos se emocionou ao sair do palco:

- Forró é algo que eu gosto de dançar, então foi uma mistura de querer fazer muito, de ser nordestina. Era tanta energia que ultrapassou e causou alguns errinhos, mas tudo bem. Dediquei para a minha mãe e para os nordestinos. Fiquei emocionada porque é muita história, muita luta. Para eu estar aqui é uma conquista, e eu me emociono.

Isabeli, que pegou um dos últimos lugares, declarou:

- Me perdi um pouquinho na coreografia por causa do nervosismo. A gente se cobra muito, mas as notas foram bem legais. A experiência está sendo maravilhosa! De aprender coisas novas, ares novos, muito gostoso.

Essa foi a primeira vez que o Dança dos Famosos permitiu que os participantes, e os dançarinos, fizessem performances sem máscara. O infectologista Alberto Chebabo explicou os cuidados para que isso se tornasse possível:

- A gente sabe que ver a fisionomia dos participantes na hora do julgamento é importante e a gente teve que mudar. O protocolo é bastante seguro e todos os participantes fazem o teste no início da semana e, a partir da liberação deste teste passam a ensaiar, mas os ensaios são todos feitos com máscara. Acrescentamos o exame do PCR na véspera do programa, para que os artistas possam tirar a máscara na hora com segurança.