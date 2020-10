05/10/2020 | 09:41



O ator Tarcísio Meira comemora seus 85 anos de idade nesta segunda-feira, 5. Figura constante na TV brasileira desde antes da primeira telenovela diária, 2-5499 Ocupado, em 1963 na qual estrelou ao lado de sua esposa, Glória Menezes, ele esteve no ar recentemente em Orgulho e Paixão, como o Lorde Williamson, em 2018.

No último dia 25 de setembro, foi entrevistado no programa Conversa com Bial ao lado da companheira para falar sobre os 70 anos da televisão no Brasil. Recentemente, o ator, que tinha contrato fixo na Globo desde 1967, foi dispensado pela emissora. Seus próximos trabalhos devem ser "por obra", como tem ocorrido na emissora com boa parte dos artistas.