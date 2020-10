Apple reabre lojas, mas só atende com hora marcada

05/10/2020 | 07:06



A Apple vai reabrir suas lojas no Brasil. As unidades estavam fechados desde março, quando as medidas de distanciamento social começaram a ser adotadas no País. O retorno começou ontem, nas duas lojas que a empresa tem por aqui - em São Paulo (Shopping Morumbi) e no Rio de Janeiro (Village Mall).

"Estamos ansiosos para começar a receber visitantes de volta às nossas lojas no Brasil esta semana. Sentimos falta de nossos clientes brasileiros e estamos ansiosos para oferecer nosso suporte", declarou a empresa, em comunicado enviado ao Estadão.

O retorno, porém, terá diversas regras: segundo a empresa, os visitantes só poderão ir às lojas com hora marcada, seja para fazer compras, consultar a assistência técnica ou retirar itens em conserto. Quem for à loja sem marcar hora pelo site da empresa não poderá entrar.

Além disso, a empresa vai adotar medidas de saúde e segurança, obrigando o uso de máscaras, verificação de temperatura e praticando o distanciamento social entre funcionários e clientes.

Haverá também limitação da quantidade de pessoas permitidas dentro da loja a qualquer momento. As informações completas podem ser conferidas no site da empresa.

No que diz respeito aos escritórios da Apple no Brasil, os funcionários da companhia seguem trabalhando em de home office.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.