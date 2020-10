Luxemburgo usa cobrança da torcida para motivar Raphael Veiga e Lucas Lima

04/10/2020 | 20:17



Em sua trajetória de três décadas no futebol, Vanderlei Luxemburgo é um dos treinadores que mais sabem mexer com o brio de seus jogadores. Para motivar Raphael Veiga e Lucas Lima, o comandante palmeirense usa a cobrança que parte da torcida faz sobre esses atletas, que disputam uma vaga na equipe para o confronto de quarta-feira, no Rio, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

"São dois jogadores de qualidade, mas existe uma desconfiança muito grande do torcedor. Eu não consigo quebrar isso. Eu protejo. Quem quebra são os próprios jogadores", disse o treinador, após a vitória sobre o Ceará, no Allianz Parque.

"O Veiga tem talento, como o Lucas também tem, mas eles têm que colocar isso em campo, eu não vou jogar por eles. Eu escalo e eles colocam o potencial deles em campo. O Veiga fez dois bons jogos, entrou bem em outros antes. Ele tem potencial. Ele que tem que dizer se é craque ou não, se joga ou não joga. Tenho que colocar pra jogar, aí eles mostram isso", concluiu o treinador da única equipe invicta na competição nacional.

Em 12 jogos disputados, o Palmeiras somou 22 pontos, com cinco vitórias e sete empates. Depois do duelo com o Botafogo, o time alviverde terá o clássico com o São Paulo, sábado, no Allianz Parque.