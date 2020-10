Primo Carlos Ranal 'Alemão', ex-jogador do Palestra de São Bernardo, morre em Diadema

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 17:29



O ex-jogador de futebol do clube Palestra São Bernardo, Primo Carlos Ranal, mais conhecido pelo apelido de Alemão, morreu na manhã deste domingo (4). Natural da cidade de Pirajuí, no interior de São Paulo, ele morava em Diadema, onde foi sepultado.

Ele marcou época no antigo time da região, principalmente ao longo da década de 1970, época em que ajudou a equipe a conquistar quatro dos seis títulos como melhor clube amador dentro do município. No ano de 1974, participou do jogo diante do Santos comandado por Pelé, que terminou em goleada de 4 a 0 para o Peixe de então - considerado um dos maiores grupos da história do futebol.

Alemão foi homenageado pelo Palestra São Bernardo em 2010, em sessão solene que celebrou os 75 anos do clube. Neste ano, em meio as celebrações dos 85 anos, ganhou uma camisa comemorativa.

O ex-atleta também atuou com a camisa do Vila Lídia FC, de Diadema.

Atualmente, o Palestra São Bernardo como clube social no bairro do Ferrazópolis, mas não tem atuado como time profissional de futebol nos últimos anos.