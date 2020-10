Grazi Massafera participa de aula de luta junto com Caio Castro

04/10/2020 | 17:10



Que o namoro de Grazi Massafera e Caio Castro está com tudo, já não é novidade para ninguém! Na última semana, a atriz esteve presente no autódromo de Interlagos onde presenciou uma um treino do ator que agora é também piloto de corrida.

Além de presenciar, Grazi que é fofíssima também fez questão de deixar uma homenagem para o namorado escrevendo algumas palavras de força na roda de seu carro. E claro, o momento foi clicado por ele e compartilhado nas redes sociais.

Agora, o casal posou no último sábado, dia 3, em uma academia de lutas onde tiveram uma aula juntos. Caio que foi recebido por alguns amigos em São Paulo para um treino coletivo compartilhou a foto em seus Stories. Lembrando que Grazi mora no Rio de Janeiro junto com a sua filha, Sofia, fruto de sua relação com Cauã Reymond, e que está apenas de passagem por São Paulo.