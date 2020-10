Memorial abre inscrições para festival virtual

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 16:55



O Memorial da América Latina e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa acabam de lançar grande festival de música virtual: o Festival Canta SP. Como parte da retomada das atividades culturais no Estado de São Paulo, o festival surge como investimento em cultura, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, assim como fomento a artistas em início de carreira, ainda sem projeção midiática ou apoio de grandes gravadoras e instituições. As inscrições podem ser feitas até dia 30, por meio de formulário disponível no site www.memorial.org.br/cantasp.

Dividido em cinco etapas, o Festival irá apresentar músicas de novos artistas, selecionadas a partir de uma comissão julgadora composta por Zuza Homem de Mello, a cantora Paula Lima, Sergio Brito, da banda Titãs, e Felipe Machado, músico e editor de cultura da Revista IstoÉ - todos profissionais de destaque no meio musical. Serão dois finalistas premiados, um escolhido pelos jurados e outro por meio de votação popular. Serão selecionadas pela comissão julgadora 12 canções, que serão exibidas no canal do YouTube do Memorial, com a hashtag #CANTASP, de 20 de novembro a 11 de dezembro, período em que estará aberta a votação popular.