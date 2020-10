Reality show de jovens cantores estreia hoje na Record TV

Tauana Marin

04/10/2020 | 16:53



Estreia hoje na TV aberta mais um reality show: o Canta Comigo Teen. Transmitido pela Record, a partir das 15h15, os jovens competidores precisam emocionar painel de 100 jurados e fazer com que todos se levantem e cantem junto com os participantes, Como prêmio, R$ 200 mil estão na disputa. Alguns talentos do Grande ABC irão aparecer ao longo da temporada.

Capitaneada pelo apresentador Rodrigo Faro, a competição vai apresentar artistas, com idades de 9 a 16 anos. “É o formato mais completo que eu já vi”, garante Rodrigo. Mas antes, os participantes precisam empolgar os 100 jurados que compõem o painel – cuja estrutura conta com divisórias de acrílico para a proteção do grupo. Se qualquer um deles gostar, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto mais jurados em pé, mais pontos consegue acumular. O ponto alto se dá quando todos os 100 jurados formam uma só voz, em um emocionante coro. Porém, os candidatos podem se deparar com o oposto: um painel em completo silêncio.

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record TV, afirma que demonstrar a riqueza e a variedade de ritmos do País foi uma preocupação durante a seleção dos competidores. “Conseguimos apresentar o Brasil com crianças do País inteiro. Mesmo com as de São Paulo, tentamos apresentar uma grande diversidade de estilos e culturas”, explica. A versão brasileira do formato original, Canta Comigo, já ganhou duas temporadas nas telas da Record TV com apresentação de Gugu Liberato. A atração levará muita música para as redes sociais e plataformas digitais.