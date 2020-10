Notícias da Semana: Cartunistas se despedem de Quino

Tauana Marin

04/10/2020 | 16:46



Cartunistas de todo País homenagearam Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, artista argentino criador da personagem Mafalda, que morreu aos 88 anos na quarta-feira. Mauricio de Sousa, criador de A Turma da Mônica, foi um deles. Na ilustração divulgada por ele, Mônica e Mafalda estão sentadas em um banco ao lado de um globo terrestre – e ambas choram pela morte de Quino.

“O amigo Quino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com um humor certeiro como sempre fez. Criou sua Mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Quino vive agora mais forte dentro de nós”, declarou Mauricio.

Mafalda é uma menina que traz muita reflexão em relação à vida, sempre preocupada com as pessoas e com o planeta. Suas frases ganham o mundo, uma delas é: “Afinal, que história é essa? A gente vai tocando a vida, ou é a vida que vai tocando a gente?” e “Como sempre: o urgente não deixa tempo para o importante”.

METEOROLOGIA

Calor causa sensação térmica de 43ºC na região

Quem mora na região sentiu na pele as altas temperaturas durante esta semana. Mesmo no início da primavera, a sensação é de que já começou o verão. Na quinta-feira, em São Bernardo, termômetro, no Centro, marcava impressionantes 43°C por volta de 14h30 – sensação térmica do ambiente, já que sofre influência dos veículos, do calor da queima de combustível e do próprio asfalto. A passagem de uma frente fria deve mudar o tempo hoje. Vai refrescar, mas não há previsão de chuva.

CULTURA

Nobel de Literatura será divulgado nesta semana

A pandemia do novo coronavírus e as questões sociais deverão influenciar as escolhas do Prêmio Nobel, cujos ganhadores deste ano serão divulgados nesta semana. Para o de Literatura, que será conhecido na quinta-feira, a escritora caribenha Jamaica Kincaid, das ilhas Antígua e Barbuda, é apontada como uma das favoritas. Ela é conhecida por explorar o racismo, o colonialismo e as questões de gênero. Este ano, a tradicional cerimônia de premiação em Estocolmo, em dezembro, foi cancelada devido à pandemia e substituída por programa de TV no qual os vencedores receberão seus prêmios em seus países de origem.

MEIO AMBIENTE

Queimadas nas matas brasileiras batem recorde

Os dois biomas mais preservados do País – Pantanal e Amazônia – fecharam o mês de setembro com altas expressivas no número de focos de incêndio. O Pantanal – maior planície úmida do mundo, que se estende pelos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul – apresentou a sétima alta mensal consecutiva e bateu o recorde do registro histórico para setembro, com 8.106 pontos de calor. Em nove meses, superou marca anual. Na Amazônia, foram 32.017 focos, alta de 60,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o maior número desde 2017 para este mês no bioma.