Como surgem as ondas?

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020



As ondas são reflexo da ação dos ventos sobre a água do mar. Uma determinada corrente de ar ‘empurra’ a superfície da água que transfere energia forçando essa ‘onda’ a se deslocar, seguindo assim a direção do vento. Ao chegar perto da praia, a profundidade diminui e a onda aumenta de tamanho (sobe e desce da onda). Sem espaço para percorrer, ‘quebra’ na areia da praia.

As ondas podem surgir em qualquer região do oceano, desde que haja formação de corrente de vento. Nas regiões mais profundas as ondas podem parecer imperceptíveis, porque o fundo do oceano está muito distante e o movimento vertical da água é menor.

As ondas marítimas são formadas em todas as direções possíveis em alto-mar, mas sempre chegam à costa, quebrando-se de forma paralela na areia.

O tamanho da onda depende de alguns fatores como a intensidade do vento (força aplicada), a distância do vento sobre a água, o material no fundo do mar (areia, coral ou rocha), ou do formato da praia onde a onda está se formando.

Diversas praias são famosas por suas ondas, entre elas pode-se citar a praia de Teahupoo, no Taiti, conhecida pela força das ondas; a de Pipeline, no Havaí, se destaca pela formação de grandes ‘tubos’ na hora que a onda quebra, e a praia de Nazaré, em Portugal, local onde se formam as maiores ondas do mundo.

Ainda vale mencionar os tsunamis, que são ondas potencialmente mortais provocadas por grandes perturbações – como terremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos de terra etc. – que levam ao surgimento de séries de ondas gigantes que podem ter efeitos devastadores.

A onda é composta basicamente por três partes: a crista, o cavado e a área de rebentação. A crista é a parte mais alta da onda, o cavado é a base da estrutura que sustenta a onda e a área de rebentação, como o próprio nome já diz, é onde a onda, geralmente, se quebra