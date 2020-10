Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 16:42



Amanhã estreia no canal Disney Junior As Manhãs com Mickey – de segunda a sexta-feira das 8h às 11h. O famoso ratinho comandará nova programação, acompanhando as crianças durante a rotina matinal, animando-os a escovar os dentes, tomar café da manhã nutritivo e incorporar outros hábitos saudáveis enquanto se divertem com músicas. Durante todo o mês As Manhãs com Mickey também estarão presentes nas plataformas digitais e no canal oficial da Disney Brasil no YouTube.