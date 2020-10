Os 40 anos do Menino Maluquinho

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 16:39



“Era uma vez um menino que tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés.” A frase dá início a obra que está entre os maiores clássicos da literatura infantil brasileira e que completa 40 anos: O Menino Maluquinho. O personagem é ‘filho’ do escritor, desenhista, cartunista e jornalista Ziraldo.

Com a panela na cabeça como fosse um chapéu, o menino moleque e brincalhão segue encantando gerações. Suas aventuras já foram lidas por pais e filhos, ganharam o cinema e o teatro, viraram ópera, quadrinhos e seguem cada dia mais divertidas. Ele fez 40 anos e descobriu que não foi simplesmente um menino maluquinho, mas ‘simplesmente um menino feliz’. Um menino especialmente comum. O ‘pai’ deste menino, Ziraldo, completará 88 anos no dia 24, mesma data em que lançou o livro que conta as peripécias do garoto e de sua tuma de amigos.

EDIÇÃO ESPECIAL

Em comemoração às quatro décadas da obra, a Editora Melhoramentos lançou uma edição especial, com 120 páginas e preço estimado em R$ 59. Os exemplares trazem marcador de páginas tão maluquinho quanto o menino e um paper art, para destacar e montar, que vira uma divertida lembrança. Desde que ‘ganhou vida’, em 1980, o livro já teve 129 edições, espalhadas por mais de dez países, vendeu 4 milhões de exemplares mundo afora.