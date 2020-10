04/10/2020 | 16:10



Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, registrou um reencontro com seu irmão Matheus Vargas em seu Instagram no último sábado, dia 3. A influenciadora publicou um clique ao lado do irmão e escreveu:

Ai, que saudade que eu tava. Te amo, irmão.

Nos comentários, Leonardo demonstrou seu carinho pelos filhos:

Meu lindos!

Te amo demais, comentou Matheus na foto da irmã.