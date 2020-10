Lewandowski faz 4 gols e comanda vitória do Bayern de Munique em jogo emocionante

04/10/2020 | 16:05



O prêmio de craque da temporada 2019/20 pela Fifa fez muito bem para o polonês Robert Lewandowski. Neste domingo, em seu primeiro jogo após a consagração, o atacante anotou os quatro gols da vitória do Bayern de Munique sobre o Hertha Berlin num jogo emocionante, imprevisível e definido somente no minuto final: 4 a 3 para os bávaros no Campeonato Alemão.

Convocado pelo técnico Tite para a vaga do cortado Gabriel Jesus, o brasileiro Matheus Cunha também deixou sua marca. Ele se apresenta nesta segunda-feira para os duelos contra Bolívia, dia 9, e Peru, dia 13, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Com o show particular deste domingo, Lewandowski chega a impressionante marca de 30 gols no ano em 27 partidas. Números de causarem inveja a qualquer atacante. Na atual temporada, iniciada há um mês, são cinco jogos, cinco gols e três assistências.

Foi uma partida de encher os olhos para os amantes do futebol no Allianz Arena, em Munique. Muitos lances bonitos, nove gols, viradas e emoção até o minuto final. Melhor para o Bayern, que vive um ano espetacular apesar da surpreendente goleada sofrida para o Hoffenheim por 4 a 1 na rodada anterior

Apesar do retorno gradativo do público em estádios na Alemanha, em Munique ainda há restrição por causa do alto número de pessoas infectadas. Desta maneira, ninguém pôde acompanhar o show de Lewandowski presencialmente.

O atacante iniciou sua apresentação de gala com chute para fora aos oito minutos. Um minuto depois, parou em milagre de Schwolow. O Hertha também se arriscava ao ataque, querendo surpreender.

Müller teve um gol anulado aos 36, por impedimento. Mas três minutos depois, valeu. Lewandowski cabeceou, o goleiro salvou, mas após o rebote, Gnabry cruzou e o polonês não desperdiçou: 1 a 0.

A segunda etapa foi elétrica. Logo aos seis, Lewandowski chutou no canto e ampliou. O Bayern se encaminhava para fácil vitória na busca da recuperação, mas o Hertha foi valente e buscou a igualdade aos 26 com gols de Córdoba, após cruzamento de Matheus Cunha, que faria o segundo gol do time e do consequente empate em bela jogada individual.

O Bayern voltaria a mandar no placar aos 40, após escorada de Müller e o terceiro de Lewandowski. Decidido? Nada disso, Ngankam empataria novamente aos 43.

O Bayern encaminhava para o segundo tropeço seguido no Campeonato Alemão quando o protagonista do dia foi agarrado na área por Mittelstadt. Pênalti que o próprio polonês cobrou aos 48 para garantir um importante e suado triunfo do Bayern, agora o quarto colocado com seis pontos.

A rodada deste domingo ainda contou com o empate sem gols entre Wolfsburg e Augsburg.