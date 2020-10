04/10/2020 | 14:10



Luísa Sonza está realizando alguns trabalhos no México. No último sábado, dia 3, a cantora compartilhou uma experiência nova em sua vida com os seguidores no Instagram e publicou um Storie comendo grilo.

Gente, vou comer um grilo aqui com vocês. Ao vivaço. É gostosinho. Nham, nham, nham, grilos! Supernormal.

Luísa, atual namorada de Vitão, está vivendo muitos momentos diferentes e têm compartilhado com os fãs. Como você também viram aqui, Sonza se surpreendeu ao encontrar fãs na porta do hotel de outro país.