04/10/2020 | 13:23



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se sente muito bem e quer voltar a trabalhar na Casa Branca, mas permanecerá hospitalizado, disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O''Brien, neste domingo. Trump recebeu diagnóstico de que está com Covid-19 na sexta-feira.

"Falei com o chefe de Gabinete [Mark Meadows] esta manhã e a boa notícia é que o presidente se sente muito bem e realmente quer voltar para a Casa Branca e voltar ao trabalho, mas acho que ele vai ficar no [hospital] Walter Reed por pelo menos outro período de tempo", disse O''Brien no programa Face the Nation, da CBS.