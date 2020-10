Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 12:23



O globo todo machucado, enfaixado e problemático, a menininha de ar rabugento diante dele, apontando, observando. Mafalda faz muito sentido. Quem hoje, ontem ou sempre, não teve vontade de abrir o berreiro igual a ela? E quem não quis permanecer no tempo?

O pesar pela morte de Quino, genial criador de Mafalda, de sua turma e de suas lendárias frases, valeu para refletir sobre a sua atualidade, uma vez que doente há muito já não produzia. Quem escreve gostaria sempre que seus textos fossem assim, perenes, não envelhecessem, pudessem atravessar o tempo. Que em cada um estivesse marcada a vitalidade de seus dias, preservando assim uma quase imortalidade.

Difícil em um tempo de transformações de um dia após o outro apagando os próprios rastros – como se ninguém mais lembrasse do que já ocorreu, e sem romantismo como o do filme onde o namorado todos os dias precisava reconquistar sua amada que dele esquecia ao dormir. Realidades obrigatórias que nos fazem ou repetir ou esquecer até o que já escrevemos, ou pedir que esqueçam, tal frivolidade e rapidez que se esvanecem, como os amores vividos, as juras eternas largadas no caminho, experiências que recordamos, melancólicos. Saudosistas, carregamos irônica e pesadamente o envelhecer.

Uma corrida insana para os cronistas que se apegam aos cotidiano para buscar lhes dar mais sentido, e se possível alguma poesia. Procurar algo positivo, que transmita otimismo. A dificuldade de encontrar tais fatos traz dissabores, dúvidas, medos. Você olha para a política e o que ela provoca, a erosão de cérebros e de razão, além de retrocessos inaceitáveis – mas como protestar diante de tanta ignorância e no atual isolamento que nos é imposto em prol da vida?

Sou jornalista, mas juro que também não aguento mais ler e ouvir comentaristas se repetindo. Como vemos em Mafalda, o melhor chega por programas de humor que literalmente escracham situações e um público mais amplo, o sonho de todo escritor, ir longe atrás de seus leitores, em cantos onde nem imagina.

No campo da política é fácil fazer sucesso, acredite. Busque um lado, seja grosso, xingue, arrume tretas com Deus e o mundo. Assim, peço vênia apenas para o entendimento de minha perplexidade contínua. Dá vontade de escrever só contando casos que vi ou que vivi, esses interessantes, mas precisam mesmo esperar mais, um para não causar entre os personagens que envolvem. E de vez em quando, claro, escrever sobre esse governo desconexo, e que, este sim, deixará manchas na história por longos tempos. Eles estão no Poder. Queimando o que podem.

Qualquer hora vou falar com amigos como Ruy Castro ou o já imortal Ignacio de Loyola Brandão: como conseguem inspirações de onde menos se espera, e com tanta classe e dignidade?



Marli Gonçalves é jornalista.

PALAVRA DO LEITOR

Campanha – 1

Como pode um candidato dizer que não está vendo aglomeração no ato que lançou sua campanha, como fez o prefeiturável mauaense José Roberto Lourencini, se as fotografias mostram exatamente o contrário (Política, ontem)? Essa cara de pau dos políticos mostra o acerto do Diário ao lançar a campanha Não Troque Vidas por Votos.

André Santos de Souza

Diadema

Campanha – 2

Acho que o Diário vai precisar circular com 100 páginas, todos os dias, se quiser mostrar todas as vezes que candidatos a prefeito ou vereador desrespeitam as regras criadas para proteger a sociedade contra a proliferação do novo coronavírus. Há maus exemplos em 100% das cidades da região, e também na Capital.

Wanderson José da Costa

Capital

Trânsito

Há cinco meses enderecei carta à sra. Fernanda Casagrande, do Trânsito da nossa cidade, sobre a Rua Ilhéus, solicitando a repintura de faixas de pedestres e pontuando cinco locais, necessária para segurança das pessoas. Inclusive às sextas-feiras, quando há a maior feira na Rua Bauru e Alfenas. O número de carros é absurdamente alto. Existe a Escola Fioravante Zampol, outro risco. Não houve resposta. Entrei no site Colab.re e fiz o pedido em julho. Fiz várias cópias, entregando-as a comerciantes locais para me ajudar. É triste saber que quem deveria fazer o trabalho ignora. Sinto-me frustrado com a municipalidade. Ajudem-me, antes que alguém morra atropelado.

Orlando Ferreira

Santo André

Aposentados

Milhões de assalariados que como eu durante anos contribuíram sobre o antigo teto, acumulam enorme prejuízo. Ao mesmo tempo cresceram as vantagens aos servidores públicos. Em seguida tiraram-nos o Abono de Permanência e o Pecúlio. Veio o FHC, hoje muito bem aposentado, e aprovou reajustes com índices inferiores aos do salário mínimo sempre abaixo da inflação real. Com isso, ano após ano perdemos poder de compra. Não bastaram as “Jorginas” da vida. Tanto roubo obrigou-me a trabalhar mais 14 anos, aposentado e pagando impostos. A reforma trabalhista achaca escandalosamente a classe trabalhadora da iniciativa privada, aumentando a distância já enorme entre patrões e empregados, ricos e pobres.

Nilson Martins Altran

São Caetano

Prefeituráveis

Triste ver o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Como não bastassem os postes de Lula, agora temos o poste de Doria. Bruno Covas está prefeito, mas todos sabem quem o conduz. Alguns nem esquentaram suas cadeiras e partem para o desgaste de se candidatar a um cargo que exige conhecimento da cidade, seus problemas, suas deficiências e muita capacidade de gestão; nessa caso Andrea Matarazzo se destaca. O que esses candidatos fizeram em seus mandatos que mereça aplausos?

Izabel Avallone

Capital

Contas públicas

Já que o governador João Dória (PSDB) está muito preocupado com as contas públicas, poderia acatar como sugestão redução nos cargos do governo! (Editorial, ontem) Por que mexer em recursos da educação, como o superavit (caso aconteça) da USP, Unesp, Unicamp e Fapesp? A educação nunca é levada a sério pela maioria dos políticos. Sempre que julgam necessário, dão jeito de intervir negativamente na mesma a fim de não permitir que cidades, Estados e o próprio País se desenvolvam. Faça o seguinte, governador: corte 50% do seu salário e do vice-governador, secretários, assessores, comissionados e deputados estaduais! Seria grande economia e demonstração clara de que respeita o dinheiro público!

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo