Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 12:21



“Qualidade de alguém, de um partido, de um grupo ou de um sindicato, cujo embasamento na população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome.” Essa é a definição de representatividade no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, um dos mais importantes do País. Pode-se dizer hoje, com certa segurança, que os poderes constituídos no Brasil não representam bem a sociedade, na medida em que as mesas de debate são ocupadas predominantemente por gente que em tudo difere das pessoas cujos interesses deveriam defender. Da cor da pele ao grau de formação intelectual, passando pelo gênero.

Reportagem publicada na edição de hoje do Diário mostra diferença brutal entre os perfis dos candidatos a prefeito e a vereador e dos eleitores no que diz respeito ao gênero. É um exemplo. Embora o Grande ABC tenha, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mais mulheres aptas a votar (53,2% do total de eleitores), elas são minoria (33,38%) no conjunto dos que podem ser votados, ainda de acordo com a mesma fonte.

É evidente que ao eleger pessoas cujas características ou pensamentos sejam diferentes dos seus, o cidadão se arrisca a, depois que as urnas consagrarem os vitoriosos, não encontrar eco para seus anseios. A sociologia alerta: o ser humano age de acordo com os seus padrões culturais. Ou, em outras palavras, como bem definiu o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, o homem é produto do seu meio.

Graças ao trabalho incansável de ativistas e entidades, muitas vezes não reconhecido, alguns avanços puderam ser observados nos últimos tempos. Mas a persistente desigualdade entre os “rostos” da sociedade e os dos donos do poder demonstra que ainda há muito trabalho pela frente. Uma das maneiras mais eficientes de se alterar a situação, ampliando a representatividade, é por meio do voto consciente. A próxima oportunidade está chegando. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 15 de novembro. Na cabine de votação, o eleitor terá nas mãos a chance de mudar os rumos da história.