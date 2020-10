Cuiabá vence com gol no último lance e joga Cruzeiro de volta para Z4 da Série B

04/10/2020 | 00:21



Com um gol de Felipe Marques no último lance do jogo, o Cuiabá bateu o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado á noite, na Arena Pantanal, e segue ainda mais isolado na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro retorna à zona do rebaixamento.

O resultado levou o Cuiabá aos 28 pontos, seis a mais do que a segunda colocada Chapecoense. A vantagem para a Ponte Preta, primeiro time fora do G4, já chega a sete pontos. Na outra ponta da tabela, o Cruzeiro é o 17.º colocado com 11 pontos e termina mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento, com dois pontos a menos do que o Figueirense, primeiro time fora do Z4.

O Cuiabá foi melhor no primeiro tempo e mostrou porque é o líder da Série B. O time da casa conseguia conter os ataques adversários sem grandes sustos e ainda chegava com perigo à meta defendida por Fábio através de triangulações com passes curtos.

Na melhor chance antes do intervalo, Elvis cruzou para Jenison, que exigiu bela defesa de Fábio. A bola ainda bateu no travessão na sequência e Manoel bloqueou a nova tentativa de chute a gol.

Na segunda etapa, o jogo parecia se encaminhar para um empate sem gols até que o líder da Série B garantiu a vitória no último minuto, em contra-ataque.

Aos 49 minutos, o Cruzeiro levou um contra-ataque mortal. Yago arrancou pela direita, entrou na área e cruzou. A bola desviou na defesa e subiu o suficiente para que Felipe Marques, de cabeça, ganhasse a disputa com o goleiro Fábio.

O Cuiabá volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 14.ª rodada da Série B. Na quinta-feira, o Cruzeiro fecha a rodada contra o Sampaio Corrêa, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 CRUZEIRO

CUIABÁ - João Carlos; Lucas Ramon, Luis Gustavo, Anderson Conceição e Romário; Matheus Barbosa, Rafael Gava (Jean Patrick) (Ferrugem), Felipe Ferreira (Yago) e Elvis; Jenison (Elton) e Maxwell (Felipe Marques). Técnico: Marcelo Chamusca.

CRUZEIRO - Fábio; Daniel Guedes (Caio), Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Machado, Henrique (Ariel Cabral), Maurício (Rafael Luiz) e Régis (Marcelo Moreno); Arthur Caíke e Sassá (Roberson). Técnico: Ney Franco.

GOL - Felipe Marques, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira (GO).

CARTÃO AMARELO - Roberson (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).