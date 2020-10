São Paulo ultrapassa 1 milhão de casos do novo coronavírus

Do Diário do Grande ABC



O Estado de São Paulo somou 1.003.429 casos confirmados de pessoas com o novo coronavírus em pouco mais de sete meses do registro do primeiro caso. Foram, ao todo, 6.096 novos infectados em 24 horas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, também foram registradas 180 novas mortes, elevando o total para 36.136 desde o início da pandemia.

Mesmo com o impressionante número do Estado, a média móvel de mortes mantém a tendência de queda das últimas semanas, com variação negativa de 20% anotada neste sábado.

Já o Brasil registrou mais 599 mortes causadas por infecção da Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 145.987 o número total de óbitos no País. De ontem para hoje, foram contabilizados 26.310 casos, elevando o total para 4.906.833. Desses, 4.248 574 (86,6%) representam os considerados recuperados.

O mundo atingiu ontem as marcas de 1.030.154 de mortes, 34.717.465 de casos confirmados e 24.106.114 de pessoas que se recuperaram após apresentarem a doença.

NA REGIÃO

O Grande ABC contabilizou, neste sábado, 2.571 mortes causas pela infecção do novo coronavírus. Foram mais duas em São Bernardo e duas em São Caetano, somando 925 e 204 vítimas fatais, respectivamente. Em Santo André, são 592 óbitos e Ribeirão Pires, 81. Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra não atualizaram os números. Até sexta-feira, os municípios tinham 443, 301 e 25, respectivamente.

As sete cidades possuem 65.717 casos positivados da doença, sendo 28.723 em São Bernardo, 18.142 em Santo André, 8.355 em Diadema, 5.072 em Mauá, 3.685 em São Caetano, 1.152 em Ribeirão Pires e 586 em Rio Grande da Serra. Juntas as cidades somam 58.163 pessoas que ainda aguardam pelos resultados dos testes.