Médico do Santos aponta melhora no quadro de Raniel e reavaliação neste domingo

03/10/2020 | 21:40



Ricardo Galotti, médico do Santos, informou, neste sábado à noite, em um vídeo distribuído pela assessoria do clube, que o atacante Raniel vai ser reavaliado, neste domingo pela manhã, por um médico vascular no hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, onde está internado desde ontem com o quadro de e trombose venosa profunda na perna direita. Se ele for liberado, o jogador será transferido para São Paulo, onde será acompanhado pelos médicos do Hospital Sírio Libanês.

"Raniel chegou do Paraguai andando normalmente, sem dor nenhuma, mas no dia seguinte, na revisão médica, apresentou uma dor desproporcional na panturrilha e um endurecimento na região. Tivemos a suspeita de que fosse uma trombose venosa profunda, o que foi diagnosticada em um ultrassom Doppler constatou esta patologia", disse o médico. Segundo ele, o atleta está clinicamente melhor e a expectativa é de que evolua bem nos próximos dias.

Para Galotti, é "difícil falar que o problema tem relação com a covid-19 , mas esta patologia causa muitos fenômenos tromboembólicos". Raniel teve covid há um mês e segundo o médico, foi submetido a todos os exames e sua saúde era perfeita.

O jogador está com a delegação em Goiânia, onde o time alvinegro enfrenta o Goiás no domingo, às 18h15, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale ressaltar que Raniel foi um dos atletas do elenco que contraiu a covid-19 no início do mês passado. Estudos recentes relacionam a formação de trombos em pessoas infectadas pelo coronavírus. Outro agravante pode ser o excesso de viagens nas últimas semanas, já que o elenco tem encarado uma maratona desgastante de partidas fora de casa, com jogos no Equador e Paraguai.

O trombo é um coágulo, que pode ser parcial ou total, e se forma nos vasos sanguíneos, veias ou artérias, limitando o fluxo normal do sangue. Quando isso ocorre, é diagnosticada a trombose, que pode se manifestar de diferentes formas.

É a segunda baixa de Cuca em dois dias. Antes, na sexta, o treinador já havia sido comunicado da lesão de Carlos Sánchez. O uruguaio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia. A previsão é de que só retorne aos gramados em 2021.

Contratado para esta temporada, Raniel disputou 14 partidas com a camisa do Santos, anotou dois gols e deu uma assistência. Ele vinha tendo oportunidades com Cuca, mas ainda não conseguiu deslanchar. O treinador tem como opções para a posição Kaio Jorge, que tem sido titular, e Marcos Leonardo, recém-promovido das categorias de base.