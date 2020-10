Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 20:24



Na madrugada de sexta-feira (2), a Polícia Militar - em ação ao lado do Garra (Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos) e da Polícia Civil - apreendeu 1,2 tonelada de maconha, por volta de 75 sacos, em Diadema. A droga, embalada em formato de tijolos, estava dentro de uma casa no bairro Pedreira. Foi preciso a ajuda de um caminhão para fazer o transporte até a delegacia. Além do entorpecente, também foram encontradas duas balanças de precisão. O caso foi registrado pela Dise (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes) de Diadema.