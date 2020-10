Sampaio Corrêa bate CSA e respira na luta contra o rebaixamento da Série B

03/10/2020 | 19:20



Brigando contra o rebaixamento, o Sampaio Corrêa conseguiu bater o CSA por 1 a 0, no Castelão, em São Luís, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a vitória, o Sampaio Corrêa soma apenas 11 pontos, mas disputou apenas dez partidas. O CSA, com 13 pontos, se complicou com o resultado e agora fica perigosamente próximo da zona do rebaixamento.

O Sampaio Corrêa começou melhor e não demorou para abrir o placar. Aos 16 minutos, após bela troca de passes, Luís Gustavo cruzou e Gustavo Ramos subiu para cabecear para o fundo do gol.

O CSA tentou responder ainda antes do intervalo e chegou a ter boas chances com Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio, mas faltou pontaria aos atacantes que finalizaram para fora.

O Sampaio seguiu fechado na segunda etapa, conseguindo conter as investidas do adversário sem grandes sustos. A pressão do CSA só aumento nos minutos finais.

Já no último minuto do tempo normal, Allano agrediu um adversário com uma cotovelada e foi expulso diretamente pelo árbitro baiano Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Com um homem a menos, o CSA não conseguiu mais pressionar e acabou derrotado por 1 a 0.

O CSA volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Figueirense no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 14ª rodada da Série B. Na quinta-feira, o Sampaio Corrêa encara o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 0 CSA

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Luis Gustavo (Joazi), Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz (Ferreira), Vinícius Kiss e Marcinho (Eloir); Caio Dantas, Gustavo Ramos (Roney) e Pimentinha (Robson). Técnico: Léo Condé.

CSA - Matheus Mendes; Diego Renan (Norberto), Cleberson, Luciano Castán e Rafinha (Igor Fernandes); Yago, Márcio Araújo (Allano) e Geovane (Nadson); Rodrigo Pimpão, Paulo Sérgio e Pedro Júnior (Pedro Lucas). Técnico: Mozart.

GOL - Gustavo Ramos, aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

CARTÕES AMARELOS - Joécio, Ferreira e Caio Dantas (Sampaio Corrêa); Yago, Geovane, Nadson e Paulo Sérgio (CSA).

CARTÃO VERMELHO - Allano (CSA).

RENDA E PÚBLICO Portões fechados

LOCAL Estádio Castelão, em São Luís (MA).