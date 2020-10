Com gol no final, Chapecoense vence o Brasil fora de casa pela Série B

03/10/2020 | 19:08



Numa partida com lampejos de criatividade, a Chapecoense venceu o Brasil-RS, por 1 a 0, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O único gol da partida saiu com o zagueiro Luiz Otávio aos 45 do segundo tempo.

O resultado é extremamente importante para a manutenção da Chapecoense no G4, pois o time chegou aos 22 pontos. Em compensação, o Brasil perdeu a chance de continuar se distanciando da parte de baixo da tabela. O time gaúcho ficou com os mesmos 15 pontos.

O primeiro tempo começou bastante movimentado, mas perdeu intensidade a partir dos 25 minutos. Em casa, o Brasil chegou com perigo pela primeira vez aos nove minutos, quando Danilo Gomes finalizou rente a trave do goleiro João Ricardo.

A Chapecoense não demorou para responder e aos 11 minutos quase abriu o placar. Bruno Silva cruzou na área, o goleiro Rafael Martins afastou mal e Ronei, sem marcação, acertou a trave. Um ótimo lance do time catarinense.

No segundo tempo os times continuaram sem desempenhar bom futebol. Tanto é que a Chapecoense só conseguiu criar oportunidade aos 23 minutos, quando Denner cruzou na área, ninguém desviou e a bola quicou em frente ao goleiro Rafael Martins, que precisou usar o reflexo para evitar o gol.

O técnico Hemerson Maria até fez alterações para melhor o setor ofensivo do Brasil, mas os jogadores de ataque tiveram dificuldades de passar pela ótima defesa da Chapecoense.

Aos 32 minutos, num dos raros lances em que a defesa da Chapecoense falhou, Lázaro cabeceou sem força e parou no goleiro João Ricardo, num lance que poderia ter tido conclusão maior e com gol do time gaúcho.

Quando a partida seguia para o final, a Chapecoense conseguiu fazer o gol da vitória. Aos 45 minutos, após cruzamento, o zagueiro Luiz Otávio completou para as redes, dando números finais a partida.

O Brasil volta a campo já na próxima terça-feira, quando visitará o Avaí, às 19h15, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). A Chapecoense, no mesmo dia, receberá o Botafogo-SP, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 0 X 1 CHAPECOENSE

BRASIL-RS - Rafael Martins; Felipe Albuquerque (João Ananias), Lázaro, Héverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias (Wellington Simião) e Matheus Oliveira (Leandro Leite); Jarro Pedroso (Gegê), Luiz Henrique (Gabriel Poveda) e Danilo Gomes. Técnico: Hemerson Maria.

CHAPECOENSE - João Ricardo; Ezequiel (Vini Locatelli), Joílson, Luiz Otávio e Alan Ruschel; William Oliveira, Ronei e Denner (Thiago Ribeiro); Aylon (Lucas Tocantins), Anselmo Ramon (Perotti) e Bruno Silva (Felipe Garcia). Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Luiz Otávio, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (SE)

CARTÕES AMARELOS - Alex Ruan, Sousa, Matheus Oliveira, Jarro Pedroso (Brasil-RS); Bruno Silva e Felipe Garcia (Chapecoense)

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).