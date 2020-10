Após fracasso de 2016 na região, MBL prevê êxito

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 07:00



Deputado federal pela Capital e líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Kim Kataguiri (DEM) afirmou que as duas únicas candidaturas a vereador mantidas pelo grupo no Grande ABC têm como objetivo buscar representatividade legislativa na região, algo inédito até esta eleição. O grupo mantém a candidatura de Márcio Colombo (PSDB) em Santo André e a de Glauco Braido (PSD) em São Bernardo – ambos estão em coligações que defendem a reeleição dos prefeitos Paulo Serra (PSDB), de Santo André, e Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, respectivamente.

Conforme Kim, o MBL não conseguiu desenvolver núcleos ou grupos políticos em outras cidades da região, o que impediu lançamento de mais candidatos. Em São Caetano, por exemplo, ventilou-se a possibilidade de que Pedro Umbelino (PRTB) fosse o candidato do grupo, mas após desavenças com o candidato ao Executivo da cidade Thiago Tortorello (PRTB), Umbelino retirou intenção de se candidatar.

“A ideia é fortalecer o movimento na região e buscar representatividade institucional. O Grande ABC foi uma das regiões onde mais obtive votos e acho natural (manter as candidaturas), pela força do MBL por aqui. Este é momento para reforçar as ações do MBL na região. Esses vereadores também podem ser minha interlocução dos municípios com meu gabinete em Brasília”, avaliou o deputado federal. Na região, Kim Kataguiri obteve 35.609 votos. Ao todo recebeu 465.310 adesões, assegurando cadeira no Congresso Nacional.

O MBL sempre almejou lançar candidatos desde sua fundação, em 2014. Turbinados pelos atos que pediam impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que foi cassada em 2016, o grupo passou a flertar diretamente com alguns partidos buscando apoio para lançar candidatos.

A primeira chance veio em 2016, quando Fernando Holiday (ex-DEM, atual Patriota) foi eleito vereador da Capital. Em 2018, Kim se elegeu deputado federal e Arthur do Val (ex-DEM, atual Patriota) conseguiu vaga como deputado estadual na Assembleia – com o codinome Mamãe Falei, Arthur é prefeiturável da Capital neste pleito.

No Grande ABC, desde 2016 alguns candidatos buscaram ostentar a alcunha de integrantes do MBL na região. Um deles, Júnior Moreira (PSDB) chegou a se colocar como candidato de Kim na região em 2016, mas não foi eleito – o tucano concorreu a uma cadeira na Câmara de São Bernardo, recebeu 1.457 votos e ficou longe do objetivo. Também naquele ano, Márcio Colombo concorreu à cadeira no Legislativo pelo DEM, teve 578 adesões e também fracassou. Colombo aposta nos anos em que ficou como assessor de Paulo Serra para vingar desta vez. Júnior Moreira não levanta mais a bandeira do MBL, embora seja, novamente, candidato a vereador.

Para a eleição deste ano, Kim sustenta que os dois candidatos serão eleitos e aposta em seu recall eleitoral. “Pelo meu histórico de votos e de trabalho do núcleo do MBL no Grande ABC, eles devem vencer desta vez”, sustentou.