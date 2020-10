Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 18:06



O São Caetano não conseguiu sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (3), em Santa Catarina, a equipe da região perdeu por 3 a 0 para o Tubarão. O confronto fez parte da quarta rodada do grupo 8 da competição nacional. Os donos da casa construíram o placar com gols de Eduardo Meurer e Alex Nemetz, este último em cobrança de pênalti, além de Acacio ter feito contra.

A agenda do Azulão pela Série D do Brasileirão terá novo capítulo na terça-feira (6), às 19h, quando recebe o Marcílio Dias, no Estádio Anacleto Campanella, em jogo atrasado da rodada três.