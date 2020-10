Só 61% são imunes à pólio na região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



04/10/2020 | 07:00



A cobertura vacinal da poliomielite é de 61% no Grande ABC (veja dados por cidade na tabela abaixo), segundo informações do Datasus, banco de dados do Ministério da Saúde. Entretanto, o PNI (Programa Nacional de Imunização) prevê que 95% da população esteja vacinada contra a enfermidade. Amanhã, o governo do Estado inicia a campanha de imunização contra a doença causada pelo poliovírus nas unidades de saúde, além de multivacinação para atualizar a caderneta de jovens de até 14 anos. A ação vai até o dia 30.

Objetivo é reforçar a imunização contra a paralisia infantil em pelo menos 2,1 milhões de crianças de até 5 anos por meio da ‘gotinha’. A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que os bebês recebam três doses injetáveis, aos 2, 4 e 6 meses de idade, e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente. Esta é a única maneira de prevenção da doença, cujo vírus não circula no Brasil desde 1990. Contudo, a pólio permanece endêmica em países como Afeganistão e Paquistão.

Patrícia Montanheiro, professora nos cursos de saúde e coordenadora do Laboratório de Análises Clínicas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), alerta que é essencial reverter o quadro de cobertura vacinal para evitar que o País volte a registrar casos da doença. “A pólio é muito controlada no Brasil. Se começarmos a pecar na vacinação, as crianças ficarão sem defesa nenhuma, aí qualquer contato (com o vírus) pode adoecer. Não podemos afirmar que (a doença) não circula, principalmente nas regiões de fronteira, porque grande parte dos países vizinhos não tem o mesmo controle que nós”, destaca.

Conforme publicada pelo Diário, a região não atingiu a cobertura vacinal de sete imunizações destinadas a crianças de até 15 meses. O percentual de pessoas imunizadas vem caindo anualmente. À época, especialistas avaliaram que os pais se sentem mais tranquilos e relaxam na vacinação, já que algumas doenças não ocorrem com tanta frequência. Outro problema foi a falta de vacinas, como a BCG e a pentavalente. As fake news, como as de que as imunizações estariam ligadas ao desenvolvimento de autismo, também atrapalham.

Neste ano, a pandemia do novo coronavírus afastou os pais dos postos de saúde. “Não é porque estamos na pandemia que podemos descuidar, pelo contrário, ao contrair uma doença, o sistema imune cai e acaba ficando suscetível a outras doenças, como a própria Covid-19”, assinala Patrícia. Ela lembra caso recente do sarampo, que voltou a circular no País após redução da cobertura vacinal. Inclusive, o Brasil perdeu no ano passado o certificado de erradicação.

A paralisia infantil não tem cura. O poliovírus pode infectar crianças e adultos, que não foram imunizados, via fecal-oral, ou seja, por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes. As complicações são causadas a partir da infecção da medula e do cérebro pelo vírus, provocando paralisias musculares, normalmente dos membros inferiores.

MULTIVACINAÇÃO

O Estado irá distribuir 5,2 milhões de doses de vacinas para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de zero a 14 anos. No total, serão oferecidas 14 tipos de vacinas que protegem contra 20 doenças. “A imunização correta garante a proteção contra complicações provocadas por diferentes tipos de vírus e, consequentemente, reduz casos e mortes. As campanhas contribuem para erradicação e para a eliminação do risco de reintrodução de doenças no território”, explica Núbia Araújo, diretora de imunização da Secretaria da Saúde estadual.