Filhos de Príncipe William e Kate Middleton aparecem falando em primeiro vídeo

03/10/2020 | 17:10



Que a família real é cheia de regras, isso já não é novidade para ninguém! E infelizmente por conta dessas regras nenhum dos fãs e apenas as pessoas que tem um contato direto com os membros reais conseguiam ouvir as vozes das crianças.

Mas o jogo virou e neste sábado, dia 3, os três filhos do Príncipe William e de Kate Middleton - George de sete anos de idade, Charllote de cinco anos de idade e Louis de dois anos de idade, apareceram nas redes sociais oficiais da família real real britânica para fazer algumas perguntas sobre animais para o defensor da natureza, David Attenborough.

O filho mais velho, George, questionou David para saber qual animal ele acharia que entraria em extinção em um futuro próximo. Charlotte, a filha do meio, resolveu confessar que adora aranhas. Já Louis, o mais novo, mostrou autenticidade e simplicidade na hora de perguntar qual era o animal preferido de David. Fofos, né!?