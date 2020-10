O primeiro anúncio da Rhodia

Ademir Medici



Chama a atenção na publicidade o endereço da fábrica: São Bernardo. Afinal, o Distrito de Santo André pertencia ao Município de São Bernardo, este com abrangência sobre toda a área hoje chamada Grande ABC, expressão popularizada pelo Diário do Grande ABC. A marca “Rhodine” preponderava em 1920. Marca de vários medicamentos colocados à disposição do público. Desde o início a preocupação de ter agentes em todo o Brasil. O remédio antecipou um produto que consagraria em definitivo a nova indústria: o lança-perfume!

Em 5 de outubro de...

1910 - Proclamada a República de Portugal; encerra-se ciclo de sete séculos de regime monárquico.

1915 – O delegado de polícia de São Bernardo telegrafou ao secretário de Justiça e da Segurança Pública comunicando que no viaduto nº 11 dos planos inclinados da São Paulo Railway o operário Ismael Fonseca, de 36 anos, rolou de um grande aterro, tendo morte instantânea.

Diário há meio século

Domingo, 4 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1350

Internacional – Cônsul Aloysio Mares Dias Gomide pode ser solto hoje. O representante brasileiro no Uruguai permanecia em poder dos tupamaros desde agosto de 1970.

São Bernardo – Prefeitura anuncia aplicação de 4 milhões de cruzeiros em pavimentação, com a meta de asfaltar e pôr paralelepípedos em 50 ruas.

São Caetano – Vila Barcelona inicia a Festa da Padroeira.

Estados brasileiros

Hoje é feriado no Amapá, em Roraima e em Tocantins, referente à criação dos três Estados.

Santos do dia

Benedito Manasseri. O Negro ou Mouro (Itália, Sicília, 1526 – Palermo, 1589). Em todo o mundo sua festa é celebrada em 4 de abril, data da sua morte. No Brasil é celebrada desde 1983 em 5 de outubro.

Faustina Kowalska

Bv. Francisco Xavier Sellos

Hoje

Dia Mundial do Habitat

Dia do Bóia Fria

Dia da Ave. Como símbolo, o sabiá.