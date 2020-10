Durante a festa em A Fazenda 12, Jakeline conta para Mariano que teve um sonho erótico, saiba mais!

03/10/2020 | 15:10



Aconteceu na última sexta-feira, dia 2, a festa emojis em A Fazenda 12 e como de costume, algumas punições apareceram e tivemos muitos beijos entre os casais. Os peões receberam através de um telão, é claro, o cantor MC Kekel para agitar ainda mais a noite que prometia muito entre eles.

Os casais: Mariano e Jakeline, Biel e Thais dançaram muito, deram muitos beijinhos e trocaram altas declarações. Jake em um determinado momento da festa até comentou que teve um sonho erótico com o dono do camaro amarelo em que eles realizavam algumas preliminares. Eita!

Diferentemente dos casais, Jojo Toddynho passou boa parte do tempo da festa totalmente reflexiva e preocupada com suas últimas atitudes dentro do reality. Em uma conversa super amigável com Victoria Villarim, a funkeira tentou justificar a sua falta de paciência com alguns peões dentro da casa e comentou:

- As pessoas fazem muita ruindade. Então, a gente não pode se juntar para fazer ruindade. As pessoas são ruins e safadas!

E não existe festa sem punição, não é mesmo!? Os peões que acabaram exagerando um pouco na bebida esqueceram de realizar algumas regras e tomaram uma punição de 48 horas sem água quente. Será que isso vai gerar confusão entre eles?