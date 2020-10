Ally Brooke, ex-integrante do Fifth Harmony, fala ser virgem aos 27 anos de idade: - Zombam de mim

03/10/2020 | 13:10



Ally Brooke, ex-integrante do grupo Fifth Harmony, que está em hiato desde 2018, falou sobre sua vida pessoal durante uma entrevista ao podcast Hollywood Raw, apresentado por Dax Holt e Adam Glyn. A cantora está lançando um livro chamado Finding Harmony e nele Ally revelou a sua escolha de não ter relações sexuais antes do casamento.

Durante a entrevista, Ally abordou o tema:

- Eu coloquei isso no meu livro e eu me abri sobre isso. Eu fui corajosa de compartilhar isso. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar isso com meus fãs e leitores, e mostrar a eles a escolha que fiz. Deixar o meu eu verdadeiro brilhar foi o meu objetivo com esse livro.

Brooke também falou que algumas reações não são tão educadas:

- Existem aqueles momentos em que as pessoas zombam de mim e ficam me questionando. Eu preciso segurar essa decisão em eu coração e saber a minha verdade. Eu nunca me senti pressionada.