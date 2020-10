03/10/2020 | 12:34



A Casa Branca se comprometeu a fornecer boletins médicos diários sobre o quadro de saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi internado ontem no hospital militar Walter Reed após ser diagnosticado com a covid-19. Os boletins devem ser passados por volta das 11 horas no horário local (12 horas pelo horário de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.