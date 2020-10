03/10/2020 | 12:33



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou em sua conta no Twitter que conversou hoje por telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre as negociações para o Brexit, como é chamada a separação do Reino Unido da União Europeia.

"Embora tenha havido progresso, ainda existem lacunas significativas. Concordamos que é importante encontrar um acordo como base sólida para um relacionamento estratégico", afirmou.

Em comunicado, a Comissão Europeia informou que von der Leyen e Johnson instruíram seus negociadores a intensificar os trabalhos para tentar superar as diferenças entre as partes.