Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 12:19



A trajetória da igualdade de gênero é um caminho repleto de curvas e obstáculos. Para entender em que estágio estamos nesta estrada, temos um convite à reflexão. Olhe a sua volta: Quantas mulheres exercem cargos de liderança no seu trabalho? Você conhece alguma política pública voltada para as mulheres?

Lógico que vivemos hoje em um Brasil melhor se compararmos com a realidade enfrentada por nossas avós, mas ainda é dura para muitas mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Por isso, o feminismo precisa ser uma luta de todos.

Precisamos romper algumas barreiras, a principal delas é compreender o real significado da palavra feminismo, que não é o contrário de machismo, mas a luta por direitos e oportunidades iguais. A segunda é parar de uma vez por todas de taxá-lo como uma agenda de uma determinada ideologia política. Não à toa estamos aqui jogando luz ao tema.

Há 25 anos, um pacto foi selado em Pequim por mais de 30 mil ativistas e representantes de 189 nações: meninas e mulheres teriam igualdade de direitos e oportunidades. Em todos os lugares.

Até hoje, a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim são consideradas as agendas mais visionárias e abrangentes sobre igualdade de gênero e empoderamento de mulheres, da manutenção de direitos e conquistas à promoção de caminhos de mudança.

Ao fazer uma avaliação sobre os 25 anos da agenda, a diretora-executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, foi categórica: “Já estamos em 2020, mas nenhum país alcançou a igualdade de gênero. As mulheres continuam sendo espremidas em apenas um quarto do espaço nas mesas de poder”.

O retrato brasileiro revela que não chegamos nem aos 20%. Hoje apenas 11,9% dos municípios são comandados por mulheres. Nas Câmaras Municipais, as vereadoras ocupam somente 13,5% das cadeiras. Tal sub-representação feminina também é visível em cargos de liderança no serviço público.

Bertha Lutz, Celina Viana, Alzira Soriano, Antonieta de Barros, Carlota Pereira de Queiroz e Joana França Stockmeyer são pioneiras, brasileiras à frente do seu tempo, que lutaram para que hoje tenhamos mais direitos e oportunidades. Trajetórias que devemos honrar e jamais permitir retrocessos.

As conquistas do passado nos fortalecem, mas precisamos avançar, ocupar mais espaços e rapidamente e, de uma vez por todas, pôr fim à sub-representação das mulheres nos espaços de poder.



Aline Mendes é jornalista. Patrícia Florêncio é gestora pública.

PALAVRA DO LEITOR

Campanha – 1

Sou leitor do Diário há muitos anos, inclusive assinante, e observei o Editorial lançando o projeto Não Troque Vidas por Votos, ao mesmo tempo em que promete marcação cerrada aos candidatos, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, para respeitarem os protocolos sanitários durante a batalha pelo convencimento dos eleitores (Opinião, ontem). De fato, a iniciativa é promissora, e recebe meu reconhecimento, contanto que os agentes passivos tenham tratamento equânime à luz da transparência e da democratização.

Otacilio Pedro de Macedo

São Caetano

Campanha – 2

É bastante auspiciosa a iniciativa do Diário com a campanha Não Toque Vidas por Votos. É muito bom saber que o jornal pretende estar atento às eventuais transgressões dos candidatos, expondo aqueles que entendem que uma eleição é mais importante que a saúde do povo. Quem pensa assim não deve nunca ser eleito para cargo tão importante quanto o de prefeito ou de vereador.

Edvaldo Vassaz

Santo André

Volta às aulas

Sindicato e professores no Espírito Santo relutam em retornar às aulas presenciais. Seja pela falta de segurança, fiscalização do distanciamento ou sob alegação de que o ano letivo está no fim. Gente. 2020 é ano atípico, mas a educação é a base de tudo. Façam higienização e convivam com a Covid-19. Reiniciem as aulas e esqueçam as férias. Chega de Brasil deitado em berço esplêndido.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Ribeirão Pires

Corte no orçamento da educação causa polêmica em Ribeirão Pires (Setecidades, ontem). Absurdo ver manchetes como esta estampada nos jornais. Em um país no qual a maioria é analfabeta ou analfabeto funcional, ver os governantes mexerem nas verbas para a educação soa, no mínimo, muito mal. Por que não mexem nas verbas milionárias da Câmara Municipal, nas verbas dos gabinetes, nas verbas de compras de carros novos e luxuosos e outros tantos gastos desnecessários que não dão ou trazem resultado algum para a população do município. Sem educação escolar o desemprego aumentará e consequentemente a dívida social aumentará. Isto é básico. Devemos lembrar que nos países que estão em grande crescimento econômico e social, investiram primeiramente na educação, como por exemplo, a Coreia do Sul e outros tradicionais em progresso e alto IDH e bem-estar de sua população, como os países do norte da Europa, como Finlândia, Suíça e outros. Será que em nosso país os governantes nunca irão aprender a primeira lição? Educação escolar em primeiro lugar para que os demais fatos aconteçam?

Alberto Utida

Capital

Ministro do STF

A independência do Senado será agora na sabatina do candidato à vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) (Política, dia 1). Segundo promessa de Bolsonaro, esta vaga seria do juiz Sergio Moro. Sabemos que um em cada três senadores responde a acusações criminais. Estes que têm qualquer pendências com a Justiça deviam ser impedidos de votar. O duro é que não votamos no Centrão, e este está mandando no presidente!

Tania Tavares

Capital

Servidores

Com a aproximação das eleições municipais ficamos expostos a propaganda dos candidatos à Prefeitura com as mais variadas propostas, que, no fim, são exatamente as mesmas de seus adversários e muitas delas prometidas e não cumpridas pelos seus antecessores. Uma proposta que não vi em nenhum plano de governo seria a substituição de funcionários comissionados por funcionários concursados, pois com certeza existem funcionários concursados competentes e comprometidos com o município. Além de uma significativa economia aos cofres públicos, representaria também uma tão necessária valorização meritocrática a quem se dedica a trabalhar pela cidade. Será que algum candidato se habilita?

Vanderlei A. Retondo

Santo André