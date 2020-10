Preservar a educação

Do Diário do Grande ABC



Setor mais importante para garantir a riqueza das nações e a qualidade de vida da sociedade, a educação merece atenção prioritária em todo o mundo. Não é diferente no Brasil. Ao menos no papel. A Constituição da República, promulgada em 1988, exige que municípios reservem ao menos 25% de suas receitas para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Na prática, todavia, a situação é bem outra. Não faltam tentativas de se subtrair verbas carimbadas. Inclusive em cidades do Grande ABC, como se assiste em Ribeirão Pires. Manobras assim são totalmente inadmissíveis.

Embora inconcebíveis, ideias com essa finalidade são mais comuns do que se imagina. Em todas as esferas. O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acaba de, pressionado pela opinião pública, recuar da tentativa de retirar do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) o dinheiro, inexistente no orçamento federal, para implantar programa social de transferência de renda.

Em São Paulo, educadores e estudantes estão consideravelmente preocupados com a possibilidade de projeto de lei, que visa equilibrar as contas públicas, acabar, na verdade, reduzindo os recursos destinados à manutenção das universidades – um dos artigos da proposta do governador João Doria (PSDB), em discussão na Assembleia, prevê que o superavit financeiro de USP, Unesp e Unicamp, além do da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), seja transferido ao tesouro estadual para ser utilizado em outras áreas.

É basicamente o mesmo que ocorreu em Ribeirão Pires, onde os vereadores aprovaram na semana passada pedido do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) para usar R$ 5 milhões da educação no pagamento de despesas ocasionadas pela pandemia. Em todos os casos, são plausíveis as justificativas dos administradores. Quem não quer ajudar os pobres? Ou equilibrar as contas? Ou quitar o que deve? Ocorre, porém, que existem recursos inalienáveis. Os do ensino, por exemplo.