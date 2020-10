Prima dos príncipes William e Harry se casa em Londres

03/10/2020 | 12:10



Assim como Princesa Beatrice optou por um casamento intimista, Flora Ogilvy, neta da Princesa Alexandra - que é prima da Rainha Elizabeth II, escolheu realizar um casamento privado em meio à pandemia de coronavírus.

Flora, aos 25 anos de idade, se casou com Timothy Vesterberg na Chapel Royal, no Palácio de St. James, em Londres, no dia 26 de setembro. No Instagram, na última sexta-feira, dia 2, os recém-casados compartilharam uma foto no Instagram para revelar a união. Flora escreveu:

Timothy e eu nos casamos em uma cerimônia particular na Chapel Royal, no Palácio de St James, no último sábado, dia 26 de setembro. Estamos realmente muito felizes e esperamos comemorar no próximo ano!

O vestido de Flora foi feito pela designer Emilia Wickstead. Oglivy é prima dos príncipes Harry e William e, segundo o jornal Extra, é a 56ª na linha de sucessão ao trono britânico. A jovem trabalha com curadoria de arte.