EUA: Trump é medicado com remdesivir em tratamento contra a covid-19

03/10/2020 | 11:18



A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está tomando o medicamento remdesivir como parte do seu tratamento para se curar da covid-19. O republicano, que foi internado no hospital militar Walter Reed ontem, afirmou horas depois nas redes sociais que está se sentindo "bem". Apesar da internação, ele continua como presidente em exercício.

O remdesivir foi o primeiro remédio a ser aprovado para uso emergencial no tratamento de casos do novo coronavírus pela FDA (sigla em inglês para a agência regulatória de alimentos e medicamentos no país), voltado para pacientes com infecções mais graves. Estudos clínicos apontaram que o medicamento pode reduzir o tempo de recuperação para pacientes hospitalizados.

Trump também recebeu um coquetel de anticorpos neutralizantes da Regeneron Pharmaceuticals, que ainda está sendo estudado e passa por testes para ser usado em pacientes que ainda não foram hospitalizados e apresentam formas mais moderadas da doença.

Em nota publicada neste sábado, o médico de Trump, Sean Conley, afirmou que o presidente não necessita de suplementação de oxigênio até o momento. Fonte: Dow Jones Newswires.