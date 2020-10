Adriana Araújo falha na pesagem e não ficará com o título nem se vencer Cameron

03/10/2020 | 10:57



Adriana Araújo perdeu para a balança. A brasileira pesou, neste sábado, 65,770 kg, quando o limite da categoria é de 63,502 kg. Desta forma, a medalhista de bronze em Londres-2012 vai lutar com a britânica Chantelle Cameron, neste domingo, mas não ficará com o cinturão mundial nem se vencer o combate.

Agora, com o limite da categoria dos superleves ultrapassado pela brasileira, a única com chances de ficar com o título é Cameron, que vai precisar, evidentemente, ganhar a luta, que terá transmissão ao vivo do DAZN, a partir das 15h.

Em entrevista a este blog, Adriana afirmou que sua maior preocupação seria com peso. Ela disse que estava treinando e o pouco tempo de preparo não seria problema, pois era a oportunidade que aguardava há 20 anos. Orientada pelo técnico Luiz Dorea, a brasileira chegou a Londres no domingo e teve grande estrutura proporcionada pela Matchroom Boxing, empresa de Eddie Hearn, o principal promotor de lutas de boxe na atualidade.

O duelo foi aguardado com expectativa pela imprensa britânica, pois o feito de Adriana na Olimpíada sempre foi lembrado com respeito. Mas após a falha na pesagem as críticas também foram duras e o fato de a brasileira se apresentar com mais de dois quilos de excesso não foi perdoado pelos críticos.

Depois da pesagem, segundo Sergio Batarelli, manager da brasileira, um acordo foi assinado para, caso Adriana vença neste domingo, haver uma segunda luta no início do ano que vem.