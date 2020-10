03/10/2020 | 09:10



Anitta passou por uma emoção e tanto na última sexta-feira, dia 2. A cantora conheceu o sobrinho, Benício, segundo filho de um de seus dois irmãos, Renan Machado, com Jeni Monteiro.

Ela levou Breno, também filho de Renan, junto no momento:

- Vamos ver o seu irmão Benício. Titia e o irmão. Você viu ele ontem, né? O que você achou?, perguntou ela a Breno, que achou o caçula fofo.

Anira revelou que se emocionou quando recebeu a notícia do nascimento, um dia antes:

- Eu quase chorei, só não chorei mesmo porque estava no meio de uma entrevista.

Depois, ela postou cliques com o pequeno no colo, tomando o cuidado de esconder o rostinho do pequeno, e escreveu:

Meu momento mágico do dia.