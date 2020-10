'Ursos Sem Curso - O Filme' estreia em novembro

03/10/2020 | 07:10



Marque aí em sua agendinha, seja de papel ou digital, está valendo. Está marcada para o dia 6 de novembro, às 18h, a estreia de Ursos Sem Curso - O Filme, no Cartoon Network. Criada e dirigida por Daniel Chong e produzida pelo Cartoon Network Studios, a animação traz os ursos Panda, Pardo e Polar vivendo uma grande aventura, aliás, será a hora de conhecer de verdade esses amigos, pois o filme vai contar como tudo começou.

Esses amigos, que decidiram levar a vida juntos e, no meio do caminho, conseguir sempre um bom sorvete, ou melhor ainda, um iogurte diet geladinho. Eles nutrem a mesma paixão por food trucks e vídeos virais. Mas esse exagero acaba saindo do controle, o que chama a atenção do temido Agente Truta, do Departamento de Controle de Vida Animal, que vai fazer de tudo para restaurar o que chama de 'ordem natura' das coisas. Para isso, vai separar os amigos.

É aí que Pardo tem a ideia de mudar de país, indo para o Canadá. Ele acredita que será a forma de resolver o problema. E os três iniciam aí uma tremenda viagem, repleta de aventuras, em que vão fazer novos amigos, que ajudarão a superar obstáculos perigosos, além de muita festa. Em meio a tudo isso, saberemos como eles se conheceram e se tornaram irmãos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.