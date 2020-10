Doria nomeia Fernando José da Costa como secretário

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/10/2020 | 00:01



O governador João Doria (PSDB) anunciou o advogado criminalista Fernando José da Costa como secretário de Justiça e Cidadania do Estado, no lugar de Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, ex-presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e que ocupava a função desde o começo da administração tucana.

Costa é advogado, professor em direito penal e processual penal, mestre e doutor em direito penal pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), doutor em direito penal pela Università Degli Studi di Sassari, na Itália. Foi conselheiro seccional da OAB de São Paulo, presidente da comissão de direito criminal e vice-presidente da comissão de direito ambiental da OAB de São Paulo.

Ele é paulistano, nascido em agosto de 1972, neto e filho de advogados – seu pai, Paulo José da Costa Júnior, morto em 2015, foi conhecido docente da USP. Tem um dos escritórios mais renomados de São Paulo e, além de ministrante de palestras e ex-professor universitário, é autor ou coautor de diversos livros, entre eles O Falso Testemunho; Drogas – Aspectos Penais e Criminológicos; Mulher e Direito Penal; Crimes Contra o Consumidor; Direito Penal Ambiental; e Direito Ambiental Empresarial. O agora secretário já assinou artigos no Diário.

“Paulo Dimas cumpriu com eficiência o seu trabalho à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo ao longo destes últimos 22 meses. Por razões pessoais e desejo de iniciar atividades na advocacia privada, pediu sua exoneração. Agradeço a Paulo Dimas pela qualidade do seu trabalho e a liderança que exerceu na Secretaria”, afirmou Doria, por meio de nota. Ele foi comunicado nesta semana por Paulo Dimas sobre o desejo de atuar no ramo privado.

Ao G1, o novo secretário declarou que vai manter “as características do atual governo e do governador, que são dar atenção especial às minorias e lutar diariamente contra o preconceito”. Sobre a Fundação Casa, que está sob sua responsabilidade, disse: “Vou cuidar da Fundação Casa com o objetivo de colaborar com a ressocialização desses menores”.

A nomeação de Costa será publicada hoje, no Diário Oficial do Estado.