EC São Bernardo de olho em mais pontos em confronto diante do Barretos

Luís Felipe Soares



03/10/2020 | 07:40



O caminho do EC São Bernardo na Série A-3 do Campeonato Paulista tem sido tranquilo. A equipe assegurou ida para a próxima fase e soma 24 pontos (aparecendo em segundo lugar na classificação), e coloca sua paz em jogo hoje à tarde, quando recebe o Barretos, às 15h, no Estádio Primeiro de Maio.

Trata-se da 14ª e penúltima rodada. O Cachorrão não perde há seis partidas e seu último compromisso no campeonato foi um empate por 0 a 0 com o Nacional, fora de casa. Já o Barretos aparece em 14° lugar (13 pontos), com apenas um ponto acima da zona do rebaixamento e correndo para tentar fugir da parte de baixo.

“Será mais uma partida complicada por conta da tabela. O adversário também precisa somar pontos e já fizeram grande partida diante do Noroeste. Nossa equipe está bem atenta aos detalhes porque estamos jogando em casa e precisamos colocar ritmo forte visando dar sequência no objetivo” disse Renato Peixe, técnico do EC São Bernardo.