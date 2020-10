Santo André supera São Bernardo por 6 a 2 em clássico pela Liga Paulista de Futsal

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



02/10/2020 | 21:20



O clássico regional de futebol de salão da noite de ontem (1º) teve o Santo André Futsal como grande vencedor. O time superou, em casa, o AD São Bernardo pelo placar de 6 a 2 por mais uma rodada da Liga Paulista de Futsal, realizada na noite desta sexta-feira (2), no Ginásio Noêmia Assunção, no Jardim Santo Antônio.

O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, com os andreenses conseguindo construir a vitória ao longo da segunda etapa.

Agora, os andreense aparecem com seis pontos acumulados em duas partidas feitas e lidera o grupo 2. O rival são-bernardense fez sua estreia no campeonato.

As equipes voltam suas atenções para os próximos compromissos dentro da competição estadual. O AD São Bernardo recebe o time do Taboão, na quinta-feira, às 19h30. Já o Santo André Futsal só entra em quadra outra vez na sexta-feira, às 19h, quando vai até a Capital para medir forçar com o Corinthians.