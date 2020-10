Jovem morre ao tentar atravessar braço da Represa Billings

Matheus Siqueira de Jesus, 17 anos, morreu afogado nesta sexta-feira (2) ao tentar atravessar um braço da Represa Billings. A fatalidade ocorreu na altura da Estrada da Pedra Branca, no Montanhão, em São Bernardo, do lado oposto ao Riacho Grande.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz usava garrafas PET sob os braços como boias, mas elas escaparam. Como ele não sabia nadar, se afogou. Após 12 minutos de busca, os bombeiros encontraram o corpo a cerca de oito metros de profundidade.

CASOS



Neste ano, ao menos sete pessoas morreram afogadas na região. No feriadão de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, no Riacho Grande, um homem de 47 anos foi salvar um dos integrantes da família da água, mas acabou se afogando e foi resgatado sem vida.



Em Santo André, uma jovem de 16 anos se afogou ao nadar na represa no Jardim Riviera, área onde o banho não é permitido. Ela foi resgatada pelos bombeiros ainda com vida, contudo, morreu no Hospital Mário Covas após ter parada cardiorrespiratória.



Em Ribeirão Pires, duas pessoas morreram afogadas – um adolescente de 14 anos, em fevereiro, e um homem, 39, em junho. Em março, dois amigos de 17 anos entraram na Represa Billings na região da Estrada José Moura, no bairro Batistini, em São Bernardo. Os jovens ficaram presos em um buraco e, quando um pescador se aproximou, já estavam sem vida. As sete cidades registraram 30 óbitos causados por afogamento em 2019, dos quais 25 vítimas foram retiradas da água sem vida. Em 2018, foram 35 mortes.

Colaborou Bia Moço