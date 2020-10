Trump diz em vídeo que está indo para hospital, mas diz achar que está bem

02/10/2020 | 20:25



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou pela primeira vez desde o anúncio, na madrugada desta sexta-feira, 2, de que está com covid-19. "Eu quero agradecer a todos pelo tremendo apoio. Eu estou indo para o hospital Walter Reed. Eu acho que estou muito bem, mas vamos garantir que tudo dê certo", afirma o líder da Casa Branca em um vídeo gravado, publicado em sua conta oficial no Twitter.

Uma hora antes, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, havia confirmado que o republicano seria levado ao centro médico, onde deve exercer suas funções nos próximos dias. A internação, segundo McEnany, segue recomendação médica e ocorrerá por "abundância de cautela".

No vídeo publicado no Twitter, Trump também diz que a primeira-dama Melania Trump, também diagnosticada com coronavírus, está "muito bem". "Muito obrigado. Eu agradeço e nunca vou esquecer. Obrigado!", acrescenta o republicano.

Em um boletim divulgado pela Casa Branca nesta sexta-feira, o médico Sean Conley informou que Trump estava sendo tratado com um coquetel de anticorpos da farmacêutica Regeneron, além de zinco, vitamina D e aspirina. Segundo o documento, Trump continuava "cansado", mas "de bom humor".

O presidente dos Estados Unidos informou na madrugada desta sexta-feira que ele e a primeira-dama Melania Trump haviam testado positivo para covid-19, por meio de sua conta oficial no Twitter. O candidato do Partido Democrata à presidência, Joe Biden, que esteve em um debate com Trump na terça-feira, 29, testou negativo.