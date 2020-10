Bolsonaro: Desejo rápida recuperação ao presidente Trump e à primeira-dama

02/10/2020 | 20:06



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desejou rápida recuperação ao líder americano Donald Trump e à primeira-dama do país, Melania Trump, diagnosticados com covid-19 na madrugada de desta sexta-feira, 2. "Com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados. Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo", publicou o mandatário brasileiro em seu perfil no Facebook nesta sexta-feira, 2.

A publicação de Bolsonaro no Facebook é ilustrada por uma imagem de uma cobertura ao vivo do canal de televisão americano NBC News. Na transmissão, aparece o helicóptero do governo americano responsável por transportar o presidente Trump ao hospital Centro Médico Walter Reed.

Nesta sexta, a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, confirmou que Trump seria levado à unidade de saúde. De acordo com a porta-voz, a internação segue recomendação de médicos e ocorrerá por "abundância de cautela". McEnany informou que o presidente está em "bom estado" e apresenta sintomas leves.